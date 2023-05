ACTIV Radio fête ses 20 ans

D’ici au mois de juin, l’équipe d’Activ aura organisé plusieurs journées sur le terrain, à la rencontre des auditeurs, à Montbrison, Firminy, Roanne et Saint-Étienne. "C’est l’ADN d’une radio locale de sortir pour aller à la rencontre des gens. Il y a des auditeurs que l’on ne connaît pas mais qui nous écoutent depuis vingt ans. Nous voulons fêter cet anniversaire avec eux ! Ils peuvent s’inscrire et nous irons chez eux, en direct", explique Romain Mazodier (lire ICI ).Le 1er juin, Activ Radio investira le Zénith de Saint-Étienne pour offrir une soirée à 5 000 ou 6 000 auditeurs : "On va faire participer l’équipe et rappeler les anciens, précise Romain Mazodier. Tout le monde montera sur scène. On aime l’esprit d’équipe et on va essayer de faire transpirer ça."