Radio FG : l'émission "Happy Hour" fête ses 25 ans

Ce lundi 9 septembre, l'émission "L'Happy Hour FG" fête son 25e anniversaire, et se délocalise à Maison5, l’expérience store Renault, situé au cœur du 7e arrondissement de Paris. Antoine Baduel recevra Pedro Winter (patron du label iconique Ed Banger), le duo The Blaze, Nathalie Duchène, Cerrone et Agoria, monstres sacrés de l’électro, qui reviendront sur la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Le DJ de Saint-Tropez, Yann Muller, mixera ensuite en live dans "L'Happy Hour DJ" à partir de 19h30.

Maison5 est un espace inédit immersif de 1 800m2 dans l’univers french pop électro de Pour Maison5, l'Agence FG assure 4 délocalisations de l'émission "L'Happy Hour FG", la création d'un environnement sonore pour Maison5, et le booking d'artistes.