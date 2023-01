ACPM : l'audience des sites et des applications

Y a-t-il eu un effet Coupe du monde ? Oui. C'est caractéristique les jours de match. Pour le reste, que nous disent les classements ? D'abord, celui des applications : Snapchat (dépassant le milliard de visites), Leboncoin (s'approchant des 300 millions de visites), L'Équipe (au-dessus des 100 millions), Télé-Loisirs et Le Monde ont été les plus visitées. On notre aussi la présence de l'application de franceinfo (7e) et de Radio France (10e).

Dans le classement des sites les plus fréquentés : franceinfo (8e), France Bleu (23e), Radio France (29e), Europe 1 (45e) et RFI (46e) sont fortement concurrencés dans les 50 premières places.