À la radio, quelle parité pour les autrices et les auteurs ?

Le document publié par la Scam permet d’observer la répartition des autrices et des auteurs sur une décennie (2009-2019). On y notera une évolution en faveur d’un rééquilibrage femme/homme qui se traduit notamment dans les jeunes générations : en 2019, on compte 37% de femmes sur l’ensemble des membres mais elles forment 43% des nouvelles adhésions. Cependant, qu’il s’agisse de la répartition des droits par tranches de revenus ou des horaires de diffusion des documentaires à la télévision, les autrices restent désavantagées. Les revenus les plus élevés sont encore l’apanage des hommes, mais l’écart s’amenuise. En 2009, 20 443 ayants droit ont perçu des droits dont 33% de femmes et 67% d’hommes. En 2019, 35 832 ayants droit ont perçu des droits. La part des femmes progresse et atteint désormais 36% (+3 points).

Majoritaires dans la traduction audiovisuelle, la visibilité des femmes augmente significativement pour les autres genres du répertoire de la Scam. Plus 19 points en reportage d’investigation pour les oeuvres 100% féminines en dix ans.