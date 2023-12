"A.M.O.U.R" de Calogéro élu "Album RTL de l'année 2023"

Douze albums avaient été sélectionnés par les équipes de la direction, de la programmation musicale et du service culture de RTL pour devenir "Album RTL de l’année 2023". Parmi eux, 5 finalistes, sont arrivés en tête des votes des auditeurs sur RTL.fr, sur l’application RTL et sur le site du partenaire Diverto : "Encore une fois" de Patrick Bruel, "A.M.O.U.R" de Calogéro, "Cœur parapluie" de Hoshi, "C’est drôle la vie" de Christophe Maé et "La symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan. Ces 5 albums ont été soumis à un panel de 50 auditeurs RTL. Pour le jury : "Grâce à ses textes toujours aussi sincères et bouleversants, Calogéro arrive à nous raconter des histoires qui nous touchent tous. Un album où Calogéro a su s’entourer et qu’il défendra sûrement magnifiquement sur scène. Calogéro nous montre à quel point c’est une star de la chanson française".