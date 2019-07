95 500 auditeurs écoutent Radio 6

Dans le détail, et malgré un contexte concurrentiel important ainsi qu’un marché global des radios musicales plutôt en berne, Radio 6 reste numéro 1 à Calais (avec une audience cumulée de plus de 30%) très loin devant ses principaux concurrents. Preuve de l’attachement des habitants du Boulonnais pour un programme de proximité, la station est cette année encore la première indépendante du secteur (dans le Top 3 des radios les plus écoutées). Dans le sud de la Côte d’Opale, Radio 6 signe à nouveau un record d’audience où elle est première à Montreuil, Le Touquet, Berck-sur-Mer et Hesdin. Enfin, alors qu’elle ne couvre qu’une petite partie du département (principalement sur le secteur côtier), la station devient la première radio indépendante du Pas-de-Calais.