9.5 millions de Français regardent la TV autrement

Les Français se rendent en priorité sur les sites et applications des chaînes TV, qui représentent près de la moitié (46%) du temps passé à visionner des contenus TV sur les écrans internet. Derrière, on retrouve les agrégateurs, les plateformes vidéos gratuites et les réseaux sociaux. En termes d’écrans, les Français privilégient de plus en plus les écrans mobiles pour regarder leurs programmes TV au détriment de l’ordinateur. Tous les jours, près de 5% d’entre eux s’en servent à cette fin. VoD (Video On Demand) et SVoD (Subscription Video on Demand) sont regardées au quotidien par 3.4 millions d’individus de 4 ans et plus sur l’ensemble des écrans.