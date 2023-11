7 305 000 auditeurs quotidiens pour Les Indés Radios

Avec 4.9 millions d’actifs chaque jour à leur écoute et une part d’audience de 13,9%, Les Indés Radios ont le plus grand nombre d’auditeurs et la part d’audience la plus importante sur cette cible. L’essor du télétravail depuis la crise sanitaire Covid a conduit Médiamétrie à publier pour la première fois sur cette vague EAR National de nouvelles cibles portant notamment sur l’écoute des actifs en télétravail.

Si les Indés Radios fédèrent le plus d’actifs à leur écoute, le Groupement constitue également l’offre commerciale privée nationale la plus écoutée par les actifs en télétravail avec sur un jour moyen de semaine 276 000 auditeurs de cette catégorie à leur écoute.