52% des 6-17 ans québécois utilisent internet pour écouter ou télécharger de la musique

Un peu plus des deux tiers des jeunes de 6 à 17 ans, soit 70% d’entre eux, passent 10 heures et moins par semaine sur des appareils électroniques, à naviguer sur Internet, alors que 26% y passent 11 heures et plus. Du côté des plus jeunes âgés de 6 à 12 ans, ils sont 78% à passer en moyenne 10 heures et moins par semaine sur Internet, comparativement à 56% des jeunes du secondaire âgés de 13 à 17 ans, ce qui représente un écart important de 22 points de pourcentage. Alors que les experts recommandent chez les jeunes de 5 à 18 ans un temps d’écran maximum de 2 heures par jour ou de 14 heures par semaine (voir notre encadré de la page précédente Des experts comparent l’écran au tabac), nos données indiquent que 26% des jeunes de 13 à 17 ans, soit un jeune sur quatre, dépassent cette limite.