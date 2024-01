47FM : une semaine de délocalisation à Villeneuve-sur-Lot

Au programme du direct, des enregistrements, des opérations événements : "Mercredi Chocolatines" dans une entreprise connue du Villeneuvois, "Le Toc Toc 47FM" sur les principaux axes autoroutiers, une matinale dans deux trajets de bus de l’agglo, etc. Les lieux : le théâtre, les bars et brasseries du centre-ville, le complexe sportif de la ville… avec les émissions "47FM Sports", "Bouge Ton 47 !", "Côté Cuisine" sur le marché bio du mercredi matin. Lors de cette semaine, de nombreux cadeaux seront offerts sur place : séjour dans un lieu insolite à gagner, forfaits de skis, bons d’achats, place de cinéma, moments de détente et bien-être...

Avec la complicité de l’agence de communication StoryBuzz, les internautes pourront suivre l’événement sur les réseaux sociaux de la radio.