45.5 millions d'internautes chaque jour

Alors que le second confinement est entré en vigueur le 20 octobre, l’audience des sites et applications liés à l’envoi de courrier et de colis a progressé de 51.5% par rapport à novembre 2019.

23.5 millions d’individus ont ainsi visité ces marques en novembre 2020, soit 37.4% des Français, qui ont utilisé ces services ou cherché de l’information sur l’acheminement de lettres ou de colis. Chez les actifs, le taux de fréquentation dépasse la moitié des individus (50,6% des CSP- et 58.7% des CSP+ ont fréquenté ces sites et applications). Toutefois, seuls 25.8% des 65 ans et plus ont visité ces sites en novembre.