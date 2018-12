20 000 euros de cadeaux sur Radio 6

"Comme chaque année à l’occasion des fêtes, toute l’équipe de Radio 6 se mobilise. En amont, pour découvrir et négocier les plus beaux cadeaux pour nos auditeurs, c’est le rôle de Rénald. Durant trois semaines c’est vraiment la fête sur notre antenne, il n’y a aucun perdant, et nos animateurs font tout pour que nos auditeurs soient heureux. Ce Noël 2018 s’annonce une fois de plus très généreux" s'est réjouit Éric Lannoy, le dirigeant-fondateur de Radio 6.La station émet sur 5 fréquences, sur la Côte d’Opale et Dunkerque et très prochainement sur la Côte Picarde à Cayeux sur mer et Abbeville. Ses équipes de journalistes, sur le terrain, assurent quotidiennement 15 rendez-vous d’informations locales et régionales.