"Du cash et des cadeaux" à gagner avec Radio Scoop

Pendant deux semaines,les auditeurs ont possibilité de jouer tous les jours, et plusieurs fois par jour pour gagner une console de jeux, un téléviseur, un PC portable, une enceinte bluetooth, un multi-cuiseur, une machine à café, une friteuse sans huile, ou de l’argent cash. Une seule chose est sûre : tous les coffres sont gagnants Pour jouer et gagner, il faut écouter Radio Scoop tout au long de la journée et, au lancement jeu de l’animateur, appeler le standard au 04 72 85 8000 jusqu'au 20 septembre.

La mécanique du jeu a fait ses preuve : être sélectionné, passer à l'antenne, entrer dans la salle des coffres et choisir l’un des cinq coffres. Si la sonnerie retentit, c’est le "Super Banco".