100% Radio récompense ses auditeurs avec un chèque de 2025 €

Après une intense période de participation, le verdict est tombé : c’est Laurie, auditrice fidèle de la station, qui a été tirée au sort et remporte le chèque de 2025 €. Une belle somme pour bien commencer l’année. Ce jeu s’inscrit dans la volonté de 100% Radio d’offrir à son public des expériences uniques et des moments de partage.

Implantée dans 15 départements entre l’Aquitaine, l’Occitanie et le Pays Catalan, 100% Radio diffuse ses programmes sur 39 fréquences FM et 6 allotissements DAB+. Avec une programmation musicale variée et un fort ancrage régional, la station se distingue par son engagement auprès de ses auditeurs, notamment à travers ses jeux, son actualité locale et ses émissions dédiées au sport et aux événements de la région.