100% Radio mobilise son audience autour d’un concert gratuit à Albi

100% Radio organisera son traditionnel concert de Noël au Scénith d’Albi, dans le Parc des expositions, le jeudi 18 décembre à 20h30. L’événement, intitulé "100% Radio Live Noël", sera gratuit mais accessible uniquement sur invitation. Celles-ci peuvent être gagnées directement à l’antenne ou via un formulaire en ligne sur le site de la station.

Le plateau du concert réunit plusieurs artistes de la scène musicale actuelle : Jérémy Frerot, Ridsa, Joseph Kamel, Suzane, Oria, Daysy, Vernis Rouge, Cobalt et Laura Ferré. Cette sélection reflète la ligne musicale de 100% Radio, positionnée sur "Les tubes et l’info". L’événement s’inscrit ainsi dans la continuité du programme éditorial de la station, en proposant une expérience live complémentaire à l’écoute quotidienne.