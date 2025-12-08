La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 8 Décembre 2025 - 16:35

100% Radio mobilise son audience autour d’un concert gratuit à Albi


Le jeudi 18 décembre à 20h30, 100% Radio donne rendez-vous au Scénith d’Albi pour son concert de Noël, le "100% Radio Live". Gratuit mais uniquement sur invitation, l’événement réunit Jérémy Frerot, Ridsa, Joseph Kamel et plusieurs jeunes talents. Une opération de visibilité forte pour la radio régionale sur son territoire, avec une dimension digitale affirmée.



100% Radio organisera son traditionnel concert de Noël au Scénith d’Albi, dans le Parc des expositions, le jeudi 18 décembre à 20h30. L’événement, intitulé "100% Radio Live Noël", sera gratuit mais accessible uniquement sur invitation. Celles-ci peuvent être gagnées directement à l’antenne ou via un formulaire en ligne sur le site de la station. 
Le plateau du concert réunit plusieurs artistes de la scène musicale actuelle : Jérémy Frerot, Ridsa, Joseph Kamel, Suzane, Oria, Daysy, Vernis Rouge, Cobalt et Laura Ferré. Cette sélection reflète la ligne musicale de 100% Radio, positionnée sur "Les tubes et l’info". L’événement s’inscrit ainsi dans la continuité du programme éditorial de la station, en proposant une expérience live complémentaire à l’écoute quotidienne.

Dès 19h, la première partie du concert mettra en lumière les gagnants de l’opération "100% Talents de quartier", organisée en partenariat avec la Ville d’Albi. Cette initiative vient renforcer la vocation locale de la radio en valorisant les artistes émergents du territoire. Elle s’intègre également à la politique municipale d’engagement en faveur de la jeunesse, avec pour slogan "Albi s’engage pour sa jeunesse".

