Canal FM mobilise son antenne pour "La Liste de Noël"

Vous aimerez aussi
-
Face à la baisse de 44%, Radio Méga active sa campagne Action Réaction
-
Belgique : NRJ organise son "Incroyable Noël"
-
La musique de Noël renforce l’engagement publicitaire
-
Les radios communautaires au cœur de l’économie sociale et solidaire au Canada
-
L’Éco-Tremplin Radio Mont Blanc a marqué les esprits pour ses 5 ans
Canal FM déploie pour les fêtes "La Liste de Noël", une opération annuelle désormais installée dans la grille comme un rendez-vous éditorial de proximité. La station organise cette édition 2025 autour d’un principe unique : permettre à chaque auditeur d’adresser sa liste de cadeaux par voie postale, pour une valeur maximale de 250 euros. Le traitement exclusivement courrier crée un cadre clair et vérifiable, tout en soutenant la mécanique de participation définie par la radio.
La date limite de réception est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. À partir de cette échéance, Canal FM prévoit un tirage au sort réparti sur cinq jours, du 15 au 19 décembre, avec un gagnant dévoilé chaque jour à l’antenne.
La date limite de réception est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. À partir de cette échéance, Canal FM prévoit un tirage au sort réparti sur cinq jours, du 15 au 19 décembre, avec un gagnant dévoilé chaque jour à l’antenne.
Canal FM indique prendre en charge l’achat des cadeaux demandés par les participants sélectionnés, ainsi que leur emballage avant remise. La station annonce une rencontre en studio entre les cinq gagnants et le Père Noël, prévue le vendredi 19 décembre à 18h. Cette présence physique dans les locaux crée un point de contact supplémentaire entre l’antenne et son public, cohérent avec la ligne de proximité revendiquée par la radio.
Un ancrage local cohérent avec la ligne éditoriale
L’opération s’inscrit dans la stratégie de Canal FM, implantée en Sambre-Avesnois-Thiérache, où la radio construit son image sur la mise en avant de sa zone de service, la valorisation des initiatives locales et l’entretien du lien quotidien avec ses auditeurs.
"La Liste de Noël" constitue un volet saisonnier de cette politique, en combinant interaction, présence antenne et rendez-vous organisés dans les studios.
"La Liste de Noël" constitue un volet saisonnier de cette politique, en combinant interaction, présence antenne et rendez-vous organisés dans les studios.