Canal FM mobilise son antenne pour "La Liste de Noël"

Canal FM déploie pour les fêtes "La Liste de Noël", une opération annuelle désormais installée dans la grille comme un rendez-vous éditorial de proximité. La station organise cette édition 2025 autour d’un principe unique : permettre à chaque auditeur d’adresser sa liste de cadeaux par voie postale, pour une valeur maximale de 250 euros. Le traitement exclusivement courrier crée un cadre clair et vérifiable, tout en soutenant la mécanique de participation définie par la radio.

La date limite de réception est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. À partir de cette échéance, Canal FM prévoit un tirage au sort réparti sur cinq jours, du 15 au 19 décembre, avec un gagnant dévoilé chaque jour à l’antenne.