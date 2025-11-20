La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 20 Novembre 2025 - 13:20

Canal FM mobilise son antenne pour "La Liste de Noël"


Notez


Canal FM active son dispositif de fin d’année avec "La Liste de Noël", une opération qui repose sur un mécanisme simple : chaque auditeur peut adresser sa liste de cadeaux, d’une valeur maximale de 250 euros, avant le 15 décembre. Un tirage au sort déterminera cinq gagnants révélés quotidiennement à l’antenne entre le 15 et le 19 décembre, avec une remise en direct le 19 décembre à 18h.



Vous aimerez aussi
Canal FM déploie pour les fêtes "La Liste de Noël", une opération annuelle désormais installée dans la grille comme un rendez-vous éditorial de proximité. La station organise cette édition 2025 autour d’un principe unique : permettre à chaque auditeur d’adresser sa liste de cadeaux par voie postale, pour une valeur maximale de 250 euros. Le traitement exclusivement courrier crée un cadre clair et vérifiable, tout en soutenant la mécanique de participation définie par la radio.
La date limite de réception est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. À partir de cette échéance, Canal FM prévoit un tirage au sort réparti sur cinq jours, du 15 au 19 décembre, avec un gagnant dévoilé chaque jour à l’antenne. 

Canal FM indique prendre en charge l’achat des cadeaux demandés par les participants sélectionnés, ainsi que leur emballage avant remise. La station annonce une rencontre en studio entre les cinq gagnants et le Père Noël, prévue le vendredi 19 décembre à 18h. Cette présence physique dans les locaux crée un point de contact supplémentaire entre l’antenne et son public, cohérent avec la ligne de proximité revendiquée par la radio.

Un ancrage local cohérent avec la ligne éditoriale

L’opération s’inscrit dans la stratégie de Canal FM, implantée en Sambre-Avesnois-Thiérache, où la radio construit son image sur la mise en avant de sa zone de service, la valorisation des initiatives locales et l’entretien du lien quotidien avec ses auditeurs.
"La Liste de Noël" constitue un volet saisonnier de cette politique, en combinant interaction, présence antenne et rendez-vous organisés dans les studios.

Tags : Canal FM, dotation, jeu, Noël, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 20 Novembre 2025 - 05:35 Face à la baisse de 44%, Radio Méga active sa campagne Action Réaction €

Mercredi 12 Novembre 2025 - 06:50 L’Éco-Tremplin Radio Mont Blanc a marqué les esprits pour ses 5 ans €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication