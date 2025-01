Grâce à Ici Lorraine, deux auditeurs font leurs courses sans passer à la caisse

Deux chanceux ont eu l’opportunité de vivre cette course folle : Angélique de Hayange et Axel de Metz. C’était le mardi 7 janvier dernier, entre 8h et 9h, en direct à la radio. Alors que l’hypermarché était encore fermé au public, les deux Lorrains se sont élancés dans les rayons. Angélique est repartie avec 150 euros de courses, essentiellement de la viande pour toute la famille, ainsi que des jeux et jouets pour son fils.

Du côté d’Axel… carton plein ! Au terme d’une course effrénée de 98,5 secondes dans les rayons, son ticket de caisse s’est élevé à 497,50 euros ! Dans son caddie : beaucoup de viande, du fromage, des chocolats, de la nourriture pour son chat, de la pâte à tartiner, et même deux couettes. "Je ne pensais pas arriver aussi loin", s’est réjoui Axel, essoufflé, à la fin de sa course au micro d’Ici Lorraine...