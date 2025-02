La LDLC Arena en ébullition avec Radio Scoop

Pour faire monter la température avant le grand soir, Radio Scoop installera son studio au Westfield La Part-Dieu pour une émission spéciale en direct à 13h sur la place centrale du centre commercial. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les coulisses de l’événement, de vivre l’excitation des derniers préparatifs et de peut-être croiser quelques artistes du plateau.

L’accès au "Scoop Live" est un privilège réservé aux auditeurs fidèles. Radio Scopp met en jeu des invitations exclusives à gagner chaque jour à l’antenne. Pour tenter sa chance, il suffit d’écouter la radio et d’être attentif aux annonces pour participer. Une deuxième chance est offerte aux fans en s’inscrivant directement sur radioscoop.com.