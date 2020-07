126 000 Radio : la saison a fait "pschitt"

Médiamétrie rappelle que durant cette période "post-confinement", l’écoute de la radio a été impactée par une mobilité fortement contrainte, aussi bien par les limitations de distances que par l’instauration du télétravail à grande échelle ou la réouverture partielle des écoles, rendant les déplacements du quotidien moins nombreux et moins fréquents, par une activité réduite par le chômage partiel avec une reprise progressive par phase et par une activité exercée dans des conditions inhabituelles pour une part significative des actifs, principalement du fait du télétravail et du temps partiel : moins de 50% des actifs occupés ont ainsi exercé leur activité dans les conditions habituelles d’avant le confinement.

Pour autant, les Français ont continué à écouter la radio. Et probablement même plus qu'avant. Les chiffres de l'audience numérique en témoignent : ils ont été historiques...