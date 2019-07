126 000 Radio : il faut très vite se ressaisir

Sans surprise, la chute d’Europe 1 se confirme : 5 points d’audience cumulée (contre 6.5% il y a un an). On s’approche doucement mais surement de la catastrophe industrielle et donc, de la catastrophe financière. Même si ce n’est pas le genre de la maison de tirer sur l’ambulance, il faut se rendre à l’évidence : la recette ne prend pas et ne prendra probablement pas non plus la saison prochaine. Seule échappatoire : repartir sur des bases entièrement nouvelles, bases qui demandent un engagement humain et financier de chaque instant. De nouvelles voix certes et une ligne éditoriale clairement identifiée et identifiable.

Devant elle, France Bleu (6.1 en baisse), RMC (7.1 en baisse), RTL (11.2 en baisse) et France Inter (11.6 en hausse de près d’un point).