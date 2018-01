126 000 Radio : c’est plus grave que prévu

Le score d’Europe 1 éclipserait même les autres résultats de cette 126 000 Radio. Et, ce serait d’ailleurs pas plus mal… Car chez les Musicales, seules Skyrock (qui passe de 6.0 à 6.5) et Rire & Chansons (de 2.9 à 3.1) peuvent ce matin la ramener. Pour les autres, c’est pas folichon non plus… Fun Radio perd plus d’un point en un an. RTL2 baisse d’un demi-point. Pour les autres, la baisse est plus limitée et RFM préserve ses 4.3 d’audience cumulée. Bien sûr, NRJ est au-dessus des 10 points. What else ? C’est aussi elle qui signe la meilleure part d’audience de cette période avec 6.4 (c’est pas davantage qu’Europe 1 ça ?). La meilleure DEA revenant à RFM avec 1h44. On ne vous parlera des radios qui n’apparaissent plus dans cette catégorie hein...