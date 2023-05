10 bonnes raisons d'assister au RadioTour à Lille

Nombre de fréquences en service, répartition des catégories, nombre d’opérateurs, appels à candidatures… Chaque étape du RadioTour permet de partager une photographie précise du paysage radiophonique. Ici, nous nous intéresserons au secteur de la radio du Nord de la France, au sens large.L’architecture spatiale d’un RadioTour se décline dans une grande salle. D’un côté, les conférences et les tables rondes qui s’enchaînent. De l’autre, des exposants (une quinzaine) qui sont à la disposition des visiteurs. On y parle de l’évolution des produits et des services et… des nouveautés de la prochaine saison.Chaque veille de RadioTour, une journée est proposée gratuitement pour se former aux outils des exposants. Cette année, les professionnels qui utilisent les outils de la gamme RCS peuvent rencontrer Lionel Guiffant et David Chevalier. Une opportunité, in situ, pour aborder les problématiques rencontrées au quotidien.De 09h à 17h, l’équipe du RadioTour propose une série de conférences en lien avec le territoire concerné : les typicités du paysage radiophonique, les audiences par villes et départements, les atouts de la radio, les enjeux de la radio régionale, l’impact social des radios associatives, les leviers pour générer des revenus locaux…La veille, l’équipe de Podcast Magazine organise un PodcasTour , de 18h à 20h. L’objectif est ici de réunir des podcasteuses et des podcasteurs de la région pour qu’ils puissent mieux se connaître, partager leurs envies, leurs difficultés, présenter leurs productions et créer une émulation régionale.La RadioTour est une occasion unique pour rassembler durant une journée l’ensemble des professionnels de la radio et de l’audio digital d’une même région. Une configuration rare qui n’arrive jamais le reste de l’année. C’est donc une façon de serrer les rangs, mieux se connaître et fraterniser, resserrer les liens et sympathiser !Appels à candidatures, évolutions des services et des produits, marché publicitaire local, recrutement pour la nouvelle saison, partage de solutions et d’expériences. On gagne toujours à sortir de son studio pour humer l’air du temps et prendre le pouls du marché. En cela, le RadioTour est une étape indispensable !Grâce à l’engagement de l’ensemble de nos partenaires, chaque étape du RadioTour est gratuite. L’entrée est gratuite, les conférences sont gratuites, les cocktails qui ponctuent la journée sont gratuits… Vous pouvez repartir avec un exemplaire de La Lettre Pro de la Radio. Donc, venez avec vos collègues !C’est une des nouveautés de cette année : le TopIdées. Réunis par petits groupes d’une dizaine de personnes, les professionnels de la radio doivent ensemble imaginer la radio de demain et s’accorder sur trois leviers à mettre en place à la rentrée prochaine pour que la radio demeure le média préféré des Français !À chaque RadioTour , nous mettons à disposition une urne pour déposer votre bulletin de participation. Un tirage au sort, qui intervient en fin de journée, vous permet de gagner de superbes récepteurs FM/DAB et des enceintes connectées de la marque Roberts Radio, partenaire du RadioTour !