10 bonnes raisons d'assister au Paris Radio Show

01 - Une communauté réunie sous un même toit
Le Paris Radio Show rassemble plus de 4 200 professionnels du secteur. Producteurs, diffuseurs, ingénieurs, studios et plateformes s’y rencontrent. L’événement crée un terrain d’échange unique pour toute la filière audio. C’est le cœur battant de l’écosystème radio et podcast français, tous formats confondus.
02 - Un concentré d’innovations technologiques
Les exposants présentent des solutions audio de pointe. Nouvelles régies, IA, outils de diffusion et monétisation sont au programme. Les visiteurs accèdent aux dernières tendances du marché en direct. La radio du futur s’expérimente en live avec des démos concrètes sur place.
03 - Des conférences pour nourrir les réflexions
Experts, dirigeants et créateurs interviennent sur des sujets stratégiques. Tendances, audience, régulation, IA et créativité audio sont explorés. Les sessions permettent de confronter les visions et d’ouvrir le débat. Une trentaine de conférences réparties sur plusieurs scènes rythment les deux jours.
04 - Un networking ciblé et efficace
Le salon facilite les rencontres professionnelles entre acteurs qualifiés. Des rendez-vous 1-to-1 sont organisés selon les besoins des participants. C’est l’occasion d’initier des collaborations ou de structurer un projet. Le Hub Pro et les nocturnes favorisent les échanges concrets et informels.
05 - Une inscription gratuite pour les pros
L’événement est accessible gratuitement sur inscription préalable. Le format facilite la venue des professionnels de toute la France. Aucun frein à la découverte, à la veille et à la participation active. Les éditeurs de contenus bénéficient d’un accès libre sur simple badge.
06 - Un espace d’exposition riche et dynamique
Plus de 90 exposants occupent les 2 000 m² de La Bellevilloise. Studios, fabricants, solutions tech, plateformes et services y sont présents. Un panorama complet des acteurs et prestataires de l’audio. L’édition 2026 prévoit aussi des zones dédiées aux démonstrations techniques.
07 - Des zones thématiques au service des savoir-faire
Le salon prévoit des espaces dédiés à la formation et aux pratiques. Workshops, ateliers, retours d’expériences sont proposés en continu. Chaque zone permet une immersion concrète dans des problématiques métiers. Formation podcast, Lab Radio, Hub Pro : l’apprentissage est au cœur du programme.
08 - Des contenus audio en direct et en public
Un studio de podcast 360° fonctionne en live pendant le salon. Des émissions sont enregistrées et diffusées en direct de l’événement. Un moyen immersif de découvrir les coulisses de la création sonore. La radio expérimentale "Radio Broadcast" sera en démonstration continue.
09 - Une photographie inédite de la profession
L’enquête SociAudio 2025 RCS/XPERI sera dévoilée en ouverture du salon. Elle dresse un état des lieux des pratiques, du moral et des usages IA. Les résultats alimenteront les réflexions sur l’avenir du secteur. Un baromètre annuel destiné à devenir une référence pour les professionnels.
10 - Des animations, des jeux concours et des cadeaux
Blind test musical, tirages au sort, radios, casques et formations à gagner. Plusieurs dispositifs ludiques ponctuent les deux jours du salon. TDF, SAVE Diffusion, La Skol et d’autres partenaires animent l’expérience visiteur. Une dimension conviviale et interactive à ne pas sous-estimer.
Le Paris Radio Show rassemble plus de 4 200 professionnels du secteur. Producteurs, diffuseurs, ingénieurs, studios et plateformes s’y rencontrent. L’événement crée un terrain d’échange unique pour toute la filière audio. C’est le cœur battant de l’écosystème radio et podcast français, tous formats confondus.
02 - Un concentré d’innovations technologiques
Les exposants présentent des solutions audio de pointe. Nouvelles régies, IA, outils de diffusion et monétisation sont au programme. Les visiteurs accèdent aux dernières tendances du marché en direct. La radio du futur s’expérimente en live avec des démos concrètes sur place.
03 - Des conférences pour nourrir les réflexions
Experts, dirigeants et créateurs interviennent sur des sujets stratégiques. Tendances, audience, régulation, IA et créativité audio sont explorés. Les sessions permettent de confronter les visions et d’ouvrir le débat. Une trentaine de conférences réparties sur plusieurs scènes rythment les deux jours.
04 - Un networking ciblé et efficace
Le salon facilite les rencontres professionnelles entre acteurs qualifiés. Des rendez-vous 1-to-1 sont organisés selon les besoins des participants. C’est l’occasion d’initier des collaborations ou de structurer un projet. Le Hub Pro et les nocturnes favorisent les échanges concrets et informels.
05 - Une inscription gratuite pour les pros
L’événement est accessible gratuitement sur inscription préalable. Le format facilite la venue des professionnels de toute la France. Aucun frein à la découverte, à la veille et à la participation active. Les éditeurs de contenus bénéficient d’un accès libre sur simple badge.
06 - Un espace d’exposition riche et dynamique
Plus de 90 exposants occupent les 2 000 m² de La Bellevilloise. Studios, fabricants, solutions tech, plateformes et services y sont présents. Un panorama complet des acteurs et prestataires de l’audio. L’édition 2026 prévoit aussi des zones dédiées aux démonstrations techniques.
07 - Des zones thématiques au service des savoir-faire
Le salon prévoit des espaces dédiés à la formation et aux pratiques. Workshops, ateliers, retours d’expériences sont proposés en continu. Chaque zone permet une immersion concrète dans des problématiques métiers. Formation podcast, Lab Radio, Hub Pro : l’apprentissage est au cœur du programme.
08 - Des contenus audio en direct et en public
Un studio de podcast 360° fonctionne en live pendant le salon. Des émissions sont enregistrées et diffusées en direct de l’événement. Un moyen immersif de découvrir les coulisses de la création sonore. La radio expérimentale "Radio Broadcast" sera en démonstration continue.
09 - Une photographie inédite de la profession
L’enquête SociAudio 2025 RCS/XPERI sera dévoilée en ouverture du salon. Elle dresse un état des lieux des pratiques, du moral et des usages IA. Les résultats alimenteront les réflexions sur l’avenir du secteur. Un baromètre annuel destiné à devenir une référence pour les professionnels.
10 - Des animations, des jeux concours et des cadeaux
Blind test musical, tirages au sort, radios, casques et formations à gagner. Plusieurs dispositifs ludiques ponctuent les deux jours du salon. TDF, SAVE Diffusion, La Skol et d’autres partenaires animent l’expérience visiteur. Une dimension conviviale et interactive à ne pas sous-estimer.
Un espace d’échanges ouvert sur l’action
Avec son slogan "Audio Action", le Paris Radio Show 2026 assume une approche résolument tournée vers la mise en œuvre, la transformation des pratiques, et le partage d’expériences concrètes. La présence du Lab Radio, des Hot Chairs, du Hub Pro, des formations EMF et de la section Femmes de Radio by Netia inscrit le salon dans une dynamique interprofessionnelle, sans formatage.
L’événement est accessible sur inscription préalable. Le salon ouvre ses portes à 10h chaque jour, avec une nocturne exposants prévue le mardi jusqu’à 23h30. Le salon ferme à 17h le mercredi.
Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action !
L’événement est accessible sur inscription préalable. Le salon ouvre ses portes à 10h chaque jour, avec une nocturne exposants prévue le mardi jusqu’à 23h30. Le salon ferme à 17h le mercredi.
Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action !