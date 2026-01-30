SociAudio 2025 : une profession entre passion et incertitude économique

-
Les premiers enseignements de l’enquête révèlent une profession toujours animée par la passion, mais de plus en plus confrontée à une perte de repères économiques. Près d’un professionnel sur deux indique douter de la viabilité de son modèle économique, indépendamment de la taille ou du type de structure (privée, associative, publique) ou encore du canal de diffusion utilisé (FM, DAB+, IP).
L’IA déjà installée dans les usages professionnels
L’un des faits marquants de l’enquête concerne l’intégration de l’intelligence artificielle dans les pratiques quotidiennes. Loin d’être un sujet marginal ou réservé aux grandes structures, l’IA est déjà opérationnelle dans la majorité des organisations interrogées, y compris dans le secteur associatif.
Son usage reste principalement perçu comme un outil de productivité et d’adaptation aux contraintes économiques et technologiques, plutôt que comme une menace directe pour les emplois. Ce constat nuance les discours alarmistes et place l’IA dans une logique d’évolution des pratiques.
Une présentation officielle au Paris Radio Show
Les résultats de SociAudio 2025 seront rendus publics lors de l’ouverture officielle du Paris Radio Show, événement de référence pour les professionnels de la radio et de l’audio digital. Cette présentation en avant-première a vocation à nourrir les réflexions sur les transformations en cours dans les médias audio.
La restitution complète de l’enquête (comprenant des analyses croisées, des lectures stratégiques et des enseignements détaillés) est réservée aux membres du CLUB HF ainsi qu’aux professionnels ayant répondu à l’enquête.
Une initiative conçue pour durer
La Lettre Pro de la Radio est à l’origine de cette initiative menée en partenariat avec RCS et XPERI,. SociAudio n’est pas un sondage d’opinion. C’est le baromètre de confiance d’une profession en pleine mutation. L’objectif est de renouveler cette enquête chaque année afin de mieux comprendre l’évolution du capital humain dans le domaine de la radio et de l’audio digital francophone.
Ainsi, SociAudio se positionne ainsi comme un outil de suivi indispensable pour les professionnels, en leur fournissant des repères chiffrés et une lecture précise de leur environnement de travail.