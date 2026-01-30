La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 30 Janvier 2026

SociAudio 2025 : une profession entre passion et incertitude économique


Dévoilé lors de l’ouverture du Paris Radio Show 2026, le baromètre SociAudio 2025 RCS/XPERI analyse le moral, les conditions de travail et l’impact de l’IA chez 261 professionnels de la radio et de l’audio digital francophone. Une photographie inédite d’un secteur passionné mais fragilisé, dans un contexte économique et technologique en mutation.



C’est dans le cadre du Paris Radio Show que La Lettre Pro de la Radio présentera, ce 3 février à 11h, les premiers résultats de l’enquête SociAudio 2025 RCS/XPERI. Réalisée à l’été et à l’automne 2025 auprès de 261 professionnels francophones, cette première édition dresse un état des lieux du moral, des conditions de travail et des transformations structurelles vécues par le secteur. Les répondants couvrent un large éventail de fonctions : directions, antennes, techniques, numérique.
Les premiers enseignements de l’enquête révèlent une profession toujours animée par la passion, mais de plus en plus confrontée à une perte de repères économiques. Près d’un professionnel sur deux indique douter de la viabilité de son modèle économique, indépendamment de la taille ou du type de structure (privée, associative, publique) ou encore du canal de diffusion utilisé (FM, DAB+, IP).

L’IA déjà installée dans les usages professionnels

L’un des faits marquants de l’enquête concerne l’intégration de l’intelligence artificielle dans les pratiques quotidiennes. Loin d’être un sujet marginal ou réservé aux grandes structures, l’IA est déjà opérationnelle dans la majorité des organisations interrogées, y compris dans le secteur associatif.
Son usage reste principalement perçu comme un outil de productivité et d’adaptation aux contraintes économiques et technologiques, plutôt que comme une menace directe pour les emplois. Ce constat nuance les discours alarmistes et place l’IA dans une logique d’évolution des pratiques.


Une présentation officielle au Paris Radio Show

Les résultats de SociAudio 2025 seront rendus publics lors de l’ouverture officielle du Paris Radio Show, événement de référence pour les professionnels de la radio et de l’audio digital. Cette présentation en avant-première a vocation à nourrir les réflexions sur les transformations en cours dans les médias audio.
La restitution complète de l’enquête (comprenant des analyses croisées, des lectures stratégiques et des enseignements détaillés) est réservée aux membres du CLUB HF ainsi qu’aux professionnels ayant répondu à l’enquête.


Une initiative conçue pour durer

La Lettre Pro de la Radio est à l’origine de cette initiative menée en partenariat avec RCS et XPERI,. SociAudio n’est pas un sondage d’opinion. C’est le baromètre de confiance d’une profession en pleine mutation. L’objectif est de renouveler cette enquête chaque année afin de mieux comprendre l’évolution du capital humain dans le domaine de la radio et de l’audio digital francophone.
Ainsi, SociAudio se positionne ainsi comme un outil de suivi indispensable pour les professionnels, en leur fournissant des repères chiffrés et une lecture précise de leur environnement de travail.


Frédéric Brulhatour
