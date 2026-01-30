SociAudio 2025 : une profession entre passion et incertitude économique

C’est dans le cadre du Paris Radio Show que La Lettre Pro de la Radio présentera, ce 3 février à 11h, les premiers résultats de l’enquête SociAudio 2025 RCS/XPERI. Réalisée à l’été et à l’automne 2025 auprès de 261 professionnels francophones, cette première édition dresse un état des lieux du moral, des conditions de travail et des transformations structurelles vécues par le secteur. Les répondants couvrent un large éventail de fonctions : directions, antennes, techniques, numérique.

Les premiers enseignements de l’enquête révèlent une profession toujours animée par la passion, mais de plus en plus confrontée à une perte de repères économiques. Près d’un professionnel sur deux indique douter de la viabilité de son modèle économique, indépendamment de la taille ou du type de structure (privée, associative, publique) ou encore du canal de diffusion utilisé (FM, DAB+, IP).