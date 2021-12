1 Français sur 2 prévoit de streamer davantage à Noël

"Le streaming est en train de s’imposer comme le nouveau point de rassemblement des familles pendant les vacances de Noël. Très clairement, les Français sont séduits par les contenus premium, créatifs et diversifiés, désormais disponibles sur de multiples plateformes de streaming. Mais tous ne peuvent pas en bénéficier ; la jeune génération est la plus susceptible d’en être privée. Chez The Trade Desk, nous pensons que chaque consommateur mérite d’avoir accès à la même richesse de contenu et que la publicité le permet. Comme bonne résolution pour la nouvelle année, les plateformes de streaming pourraient envisager de proposer des abonnements hybrides, où une partie du contenu est payante et une autre gratuite, financée par la publicité" a expliqué François-Xavier Le Ray, directeur général de The Trade Desk France.