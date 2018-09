1.5 million d’auditeurs quotidiens en Outre-Mer

Selon Médiamétrie, la radio, elle rassemble plus de 1.5 million d’auditeurs quotidiens en moyenne dans les territoires Outre-Mer. Pour autant "les pratiques sont contrastées" souligne l'institut. "Si on compte une forte proportion d’auditeurs radio dans les populations martiniquaise et guadeloupéenne (plus de 80% d’audience cumulée), on en compte un peu plus de 1 sur 2 en Polynésie française". Cependant, de manière générale, "les durées d’écoute par auditeur de la radio sont élevées : entre 2h51 par jour à Mayotte (l’équivalent de la Métropole) et jusqu’à 4h23 en Guadeloupe".

Que ce soit à la télévision ou à la radio, en Outre-Mer, l’information rassemble un large public. Comme le souligne Nicolas Benoît, expert média et digital ayant exercé de longues années en Outre-Mer : "les habitants des territoires d’Outre-Mer ont un "besoin" de France très important".