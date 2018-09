84.8

​Le Limousin est la région en France qui enregistre la plus importante audience cumulée : 84.8%. Suivent le Poitou-Charentes (84.6%) et la Franche-Comté (84.0%). Par ailleurs, 4 régions passent le cap des 3 heures de durée d’écoute par auditeur : la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, le Centre et la Lorraine.