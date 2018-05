78.3

Sur 3 semaines, 78.3% des personnes ont écouté la radio en voiture, 64.6% à domicile et 15.3% sur le lieu de travail ou d’études. La couverture sur 3 semaines est ainsi plus élevée en voiture qu’à domicile, l’écoute à domicile restant toutefois plus régulière avec 13 jours d’écoute par auditeur en moyenne sur 21 jours, contre 10.8 jours en moyenne en voiture selon le Panel Radio de Médiamétrie.