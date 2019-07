73.8

Près des 3/4 (73.8%) des 13-34 ans écoutent la radio chaque jour de semaine (79.3%), et ce 2h06 par jour. La musique est de loin la première motivation de leur écoute : 2 sur 3 (63.3%) écoutent la radio pour la musique. Pour 3 auditeurs sur 4 entre 13 et 34 ans, la radio parle de manière chaleureuse et leur permet d'écouter de la musique variée et qu’ils aiment.