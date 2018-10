69.3

À plus de 16 000 km de Paris, la radio enregistre, en Nouvelle-Calédonie, une audience cumulée de 69.3 pour une DEA de 2h49. Une audience que se partagent les radios généralistes (50.5) et les radios musicales (31.2), les radios du service public générant 28.2. D'ailleurs, Nouvelle-Calédonie La 1ère est la radio la plus écoutée avec 21.8 d'audience cumulée.