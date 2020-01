53

Au dernier Salon de la Radio et de l'Audio Digital, on comptait 183 exposants (+13% versus 2019), dont 50% d'internationaux avec plus de 400 intervenants venus de l'Europe entière notamment d'Allemagne et d'Autriche. L'événement a attiré 8 100 visiteurs professionnels dont 36% d'internationaux en provenance de 53 pays.