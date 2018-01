40

Selon Médiamétrie, 12.3% des 15-24 ans sont branchés sur au moins une radio musicale. Pour les jeunes, la radio est le média numéro 1 pour découvrir la musique. Trois sur dix s’informent via les flashes des musicales (base 18-24 ans), 19% via les généralistes. Au global, compte tenu du fait que certains écoutent les deux genres de stations, 40% s’informent via la radio.