25

C'est le nombre de podcasts sélectionnés et nommés dans les cinq catégories de la compétition officielle du Paris Podcast Festival qui se tient ce week-end. Pour cette 1ère édition le comité de sélection a privilégié des créations originales qui défrichent tous les potentiels du podcast natif et de la création sonore et qui ouvrent les oreilles des auditeurs à ce que l’on n’entend pas ailleurs. Le jury de cette 1ère édition du Paris Podcast Festival décernera 5 prix et le public est invité à voter parmi les 25 podcasts nommés pour désigner le lauréat du Prix Audible du public.