20

Il y a 10 ans, seuls 4 pays déployaient le DAB+ (Royaume-Uni, Norvège, Danemark et Suisse). En 2011, 2013 et 2014, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie avaient suivi. En France, grâce aux différents appels lancés récemment par le CSA, le seuil des 20% de couverture du territoire sera atteint en décembre 2018.