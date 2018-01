141

141 intervenants sont d'ores et déjà annoncés dans le cadre des ateliers, conférences et Masterclass au Salon de la Radio. L'événement se déroulera jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier à la Grande Villette à Paris. 120 exposants rencontreront les visiteurs et présenteront leurs produits et leurs services.