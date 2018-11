126 000

La 126 000 Radio est une enquête permanente qui s'articule autour de 126 000 interviews réalisées auprès de la population âgée de 13 ans et plus, réparties sur 10 mois de septembre à juin. Les résultats de la126 000 Radio sont publiés 4 fois par an sur les périodes janvier/mars (sortie mi-avril), avril/juin (sortie mi-juillet), septembre/octobre (sortie mi-novembre) et novembre/décembre (sortie mi-janvier).