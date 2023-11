franceinfo signe sa meilleure rentrée depuis 18 ans

La matinale pilotée depuis la rentrée par Jérôme Chapuis avec Salhia Brakhlia du lundi au jeudi et par Jean-Rémi Baudot le vendredi, rassemble 2 750 000 auditeurs quotidiens entre 7h et 10h et gagne près de 200 000 auditeurs en un an. Le "8.30 franceinfo" porté par Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia du lundi au jeudi et par Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret le vendredi, enregistre une audience en hausse avec 848 000 auditeurs quotidiens, de 8h30 à 9h. "Les informés du matin", de Renaud Dély avec Salhia Brakhlia du lundi au jeudi et avec Jean-Rémi Baudot le vendredi, réunissent 699 000 auditeurs chaque matin, de 9h à 9h30.

Par ailleurs, franceinfo apparait comme la 2e radio de France le week-end et réalise également une bonne audience de rentrée avec 3 806 000 auditeurs quotidiens.