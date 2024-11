franceinfo lance son "Projet Océan"

lors que l’année 2025 a été officiellement désignée comme étant l’année des mers et des océans, franceinfo se mobilise à l’antenne et sur le terrain pour se saisir de cette thématique au cœur de l’actualité. L’objectif du "Projet Océan" : mettre en lumière les enjeux océaniques et les différentes problématiques qu’ils soulèvent en parcourant la France et ses territoires côtiers, avec une journée thématique par mois et plusieurs événements.

Radio officielle de l’évènement, franceinfo lance ce 8 novembre, le "Projet Océan" dans le cadre du départ du 10e Vendée Globe aux Sables-d’Olonne. Dans la continuité de cette célèbre compétition, cette 1ère journée thématique portera sur "L’empreinte écologique de la course au large".