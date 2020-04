Yann Vonarburg (AETA Audio) : "On va réorienter nos priorités en recherche et développement"

Ce sera l'un des produits techniques pour les radios qui aura été l'un des plus utilisés à l'heure du confinement. La société AETA Audio Systems, basée au Plessis Robinson (92) fabrique en France les fameux Scoopy qui permettent à de nombreuses stations de réaliser des émissions en direct à l'extérieur... et depuis quelques semaines à domicile. Son patron Yann Vonarburg, invité du livre streaming La Lettre Pro à la maison ce jeudi, a expliqué comment son entreprise s'est réorganisée pour respecter les mesures et répondre à la forte demande de ses clients. Il anticipe déjà l'après crise et notamment sur de futurs solutions.