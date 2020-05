Alexandre Saboundjian : "L'audio digital devrait être en croissance en 2020"

Après Soundcloud et Skyrock, le portefeuille des inventaires de Targetspot s'est étoffé ces dernières semaines grâce à des accords majeurs avec des acteurs majeurs de l'audio : Sonos, dont le système de sonorisation équipant 10 millions de foyers dans le monde, vient de lancer une offre de radios, l'application TuneIn mais également le groupe de radios britannique "Jack". Dans l'interview vidéo, Alexandre Saboundjan annonce qu'un autre partenariat devrait être annoncé dans les prochains jours. Targetspot est également en lice pour le renouvellement du contrat de régie avec les podcasts de Radio France dont l'issue de l'appel d'offres devrait être annoncé dans les prochains jours. "Nous avons envie de continuer avec Radio France, c'est un partenaire que nous aimons bien. Nous avons fait un vrai travail d'évangélisation auprès des annonceurs et des agences média sur l'offre des podcasts de Radio France. Nous pouvons encore l'améliorer à l'international, sur les nouveaux formats et le replay".