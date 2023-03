Yann Legarson prend la tête de Radioplayer Worldwide

Pour Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France : "L’arrivée de Yann Legarson à la tête de Radioplayer Worldwide marque une nouvelle étape du développement de Radioplayer à l’international, le succès rencontré par notre plateforme en France montre tout son potentiel de déploiement dans le monde. J’envoie donc tous mes vœux de réussite à Yann dans ses nouvelles fonctions".

Rappelons que Radioplayer France a été lancée par 6 groupes de radios : Altice Média, Lagardère Radio, les radios du Groupe M6, Les Indés Radios, NRJ Group et Radio France. La plateforme Elle aujourd’hui 240 radios, 700 webradios et plus de 250 000 podcasts.