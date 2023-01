WorldDAB : un séminaire sur la distribution du signal DAB+

Ce séminaire examinera les différentes méthodes utilisées sur plusieurs marchés DAB avancés et devrait être particulièrement intéressant pour les radiodiffuseurs, les régulateurs, les décideurs et les fabricants d'équipements professionnels. Il se déroulera le 9 mars prochain de 9h30 à 12h30 CET (8h30 à 11h30 GMT) à la salle de réunion de l'UER à Genève et en distanciel sur Zoom.Hanns Wolter (DAB Italia), président du comité de mise en œuvre du spectre et du réseau WorldDAB , présentera une mise à jour globale DAB+. Stanislas Roehrich (directeur technique de digris AG) parlera de l'alimentation du réseau régional DAB+ via des liaisons IP.