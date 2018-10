WorldDAB déploie le nouveau logo international DAB +

Le nouveau logo contribuera à sensibiliser davantage les consommateurs au DAB + et à apporter une clarté aux fabricants, qui peuvent tirer parti de l’adoption croissante de DAB + en Europe et au-delà. Il est disponible en couleur, noir et blanc et blanc inversé.Le nouveau design incarne la manière moderne et numérique d'écouter la radio. Basé sur un récepteur radio universellement reconnu, le logo est supporté par des polices modernes et une palette de couleurs dynamique pour assurer une marque cohérente sur tous les canaux de communication.La boîte à outils comprend des éléments de conception et des stratégies pour les spots radio, la distribution en ligne, les médias sociaux, le matériel de point de vente et la publicité grand public. Il peut être entièrement aligné sur les besoins de chaque marché, y compris le slogan, qui varie selon les pays. Les pays ont la possibilité d'utiliser «plus de radio» ou de développer un message spécifique à leur pays. Le logo va de pair avec le symbole numérique et d'autres logos techniques.Jacqueline Bierhorst, vice-présidente de WorldDAB, a déclaré: "La nouvelle image de marque DAB + a été extrêmement bien accueillie et WorldDAB peut proposer le logo et la boîte à outils afin de garantir à DAB + une apparence cohérente dans le monde entier. Pour les nouveaux marchés, la boîte à outils facilitera le lancement du marketing DAB + et, pour les marchés DAB + déjà existants, le logo sera disponible pour ceux qui le souhaitent. WorldDAB recommande que le nouveau logo international soit adopté par le plus grand nombre de marchés possible et qu’il remplace le précédent logo noir et blanc. "Le nouveau logo et la nouvelle boîte à outils peuvent être téléchargés ici après avoir accepté les conditions d'utilisation. Le logo et la charte graphique ont été initialement développés par ARD en Allemagne et sont maintenant disponibles pour toutes les parties prenantes de la DAB.