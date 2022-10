WorldDAB Summit : la conférence annuelle du WorldDAB approche

Le WorldDAB Summit regroupe annuellement tous les acteurs de la radio intéressés par le DAB+. C’est l’événement incontournable pour les pays qui ont déployé le DAB+ ou ceux qui l’envisagent et pour les acteurs de l’industrie. Les participants évoqueront les avancées du DAB+ dans le monde (dont la France bien sûr), dans la voiture, des metadatas, de la radio hybride, des tendances du marché et des évolutions technologiques. Tous les professionnels de la radio française peuvent y participer (il suffit simplement et gratuitement de s’enregistrer, ICI ).Notons que le WorldDAB Summit est un événement hybride, en présentiel et en distanciel (retransmission en direct des interventions). Ce Summit sera précédé de l’assemblée générale le mercredi 16 novembre.