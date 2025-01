WinStream : la nouvelle référence du streaming radio dévoilée au Paris Radio Show

Au-delà de la diffusion, WinStream met à disposition des outils avancés de monitoring et d’analyse d’audience. Les radios peuvent suivre leurs performances en temps réel grâce à des statistiques précises sur le nombre d’auditeurs, la durée d’écoute et les pics d’audience. L’analyse géographique permet d’identifier les zones d’écoute et d’adapter les stratégies de diffusion et de monétisation. Son infrastructure évolutive et ultra-fiable garantit une diffusion continue 24/7, sans interruption, quelle que soit la taille de l’audience. Enfin, son intégration native avec WinMedia permet une gestion simplifiée et centralisée du contenu audio, via une interface intuitive, optimisant ainsi le workflow des stations de radio.