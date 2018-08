Wendy Bouchard (Europe 1) : "2 heures pour comprendre et pour débattre"

LLPR : Que représente Europe 1 pour vous ?

Wendy Bouchard - C’est une radio de cœur, une radio dans la vie, mon premier média, mon premier métier, j’y ai acquis un ton et j’y ai appris l’antenne dans une écoute fluide et naturelle. Radio de famille aussi, ma mère écoutait SLC et mon père Christian Barbier !"



LLPR - À quoi va ressembler cette nouvelle émission On fait le tour ensemble ?

WB - De 9h à 11h, nous ferons le tour d’une question, liée à l’actualité du moment, un sujet qui nourrit nos conversations. Avec mes invités, nous irons au fond des choses, en faisant évoluer le thème, avec les questions des auditeurs, et des témoignages recueillis en direct, en ligne et sur les réseaux sociaux. Comment va le monde, comment se soigner, vivre ensemble, voyager, apprendre, grandir : toutes ces questions de société seront offertes à la discussion. 2H pour comprendre et pour débattre aussi, le cas échéant, c’est un luxe aujourd’hui dans une société où tout va si vite.