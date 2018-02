Webradioz veut centraliser toutes les radios sur le Net

"Il est certain que la forte croissance de la technologie numérique dans les habitations et véhicules vont changer les habitudes des français dans les années à venir avec des comportements orientés vers les supports multimédias. Les radios FM et webradios ont bien compris l’enjeu du mode de diffusion par internet et perfectionnent donc les solutions d’écoute adaptées à ces supports" constate Webradioz. Forte de ses 6 années d’existence, la plateforme Webradioz annonce proposer "un contenu de haute qualité avec une sélection des meilleures radios FM et webradios françaises classées par catégorie en accès illimité".