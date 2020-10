Webinar : "La radio en temps de pandémie"

Dans les pays où la mesure d’audience a été réalisée, même pendant la période de confinement, les résultats ont été assez similaires : diminution de l’Audience Cumulée due à la faible circulation de voitures (en France la moitié de l’écoute est réalisée en voiture), augmentation de la durée d’écoute quotidienne, écoute plus étalée sur l’ensemble de la journée et aussi écoute plus attentive. D’autre part, les radiodiffuseurs ont adapté leurs outils et modes de production à la situation : pour certaines radios, plus de la moitié de la production a été délocalisée chez les journalistes ou les animateurs. Tous les invités étaient joints par téléphone. La radio, grâce à la simplicité de ses outils de production, a su s’adapter vite et efficacement.