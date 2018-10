Voici les vainqueurs des trophées "RTL - Turbo - Auto Plus"

Cette année, l'émission TURBO (M6) rejoint RTL et AUTO PLUS pour décerner les trophées « RTL Turbo Auto Plus ».

Du 28 septembre au 10 octobre, auditeurs/téléspectateurs/ lecteurs ont pu voter sur rtl.fr, turbo.fr et autoplus.fr pour élire leurs voitures préférées dans 4 catégories. Pour chaque catégorie, une dizaine de véhicules avait été sélectionnés par les rédactions des 3 médias. Les prix ont été décernés ce vendredi 12 octobre à 12h30 depuis l’Espace ‘Mondial Audio’ Pavillon 2-2 du Mondial de l’Auto, en présence de Christopher Baldelli, Vice-président du Groupe M6 en charge de l'information et des radios, Frédéric de Vincelles, Directeur général des programmes M6, Tommaso Albinati, Editeur du pôle auto de Mondadori, Christophe Bourroux, spécialiste auto de RTL, Hervé Robin, rédacteur en chef de Turbo, Laurent Chiapello, directeur de la rédaction d’Auto Plus, et des constructeurs.