Voici les nouveaux studios de RMC et BFM au Campus Altice

Le groupe Altice présentait ce matin les studios flambants neufs de son pôle média. Altice Campus, en bord de Seine, dans le 15ème arrondissement de Paris, réuni près de 7 000 salariés, issus des télécoms (SFR) et des médias, dont 1 000 journalistes, au sein d’un site "exceptionnel et symbolique, à la pointe de la technologie". L’Altice Campus est un ensemble de quatre bâtiments conçus par le cabinet d’architectes Wilmotte & Associés sur 85 800 m2 avec 1 parc de 1,3 hectare. Un nouvel écrin pour les radios et télévisions du groupe NextRadioTV fondé par Alain Weill qui préside désormais Altice France. RMC et BFM quitteront le bâtiment de la Porte de Versailles ce week-end. L'ensemble des émissions seront réalisées depuis ces nouveaux studios ce lundi 8 octobre.



En quelques chiffres :

- 7 plateaux très haute technologie

- 53 caméras HD, UHD Ready, robotisées et 2 grues pour les décors virtuels et la réalité augmentée

- 20 cabines dédiées aux commentaires et traductions en direct

- 300 écrans couvrant les murs d’images des plateaux et des régies

- 1 régie trafic recevant jusqu’à 250 flux distincts par fibre, satellite...

- 1 régie finale émettant 24 chaînes TV et 2 radio FM

- 6 plateaux compatibles avec l’UHD

- 1 plateau de plus de 200 m2 accueillant le public

- 5 matinales réalisées en direct